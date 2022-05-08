Тюмень, , 17:14 — REGNUM В Тюмени состоялся автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвящённый 77-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с участием раритетной техники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Участники автопробега ко Дню Победы. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Автопробег организован детско-юношеским центром «Град». В течение дня колонна ретро-автомобилей посетила восемь монументов Тюмени, возложила цветы на мемориалы.

Программа продолжилась праздничным концертом, выставкой раритетной техники и вооружения, работой интерактивных площадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области ко Дню Победы подготовили более 500 мероприятий.

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