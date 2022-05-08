Донецк, , 17:11 — REGNUM Петровский район Донецка снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ в Донбассе U.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:25 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли город Горловка.