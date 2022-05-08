Москва, , 17:08 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в столице Франции Париже проходит акция «Бессмертный полк». К шествию присоединились десятки человек, передают РИА Новости.

Бессмертный полк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники акции «Бессмертный полк» стартовали от главного входа кладбища Пер-Лашез и проследовали к памятнику русским участникам движения Сопротивления.

В шествии принимают участие люди разных национальностей — граждане России, Белоруссии и Украины. Участник поют песни военных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в столице Испании Мадриде состоялась акция «Бессмертный полк». К шествию присоединились несколько сотен человек.

Читайте также: К шествию «Бессмертный полк» в Мадриде присоединились сотни человек