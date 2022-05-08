На границе с Таджикистаном произошло столкновение талибов* и боевиков ИГ*
Душанбе, 8 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. На таджикско-афганской границе произошло столкновение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 8 мая агентство «Ховар».
По данным погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, в полдень накануне, 7 мая, в афганской провинции Тахор произошла стрельба, которая продолжалась примерно полчаса.
Перестрелку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели неподалёку от пограничной заставы №12 Таджикистана.
При этом, отмечают таджикские пограничники, пули «залетали на территорию Таджикистана». Пограничники и другие силовики республики приведены в состояние полной боевой готовности.
*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.