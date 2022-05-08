Донецк, 8 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Города Мариуполь и Волноваха в ДНР посетили 8 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин и глава республики Денис Пушилин. Глава ДНР написал об этом в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Волноваха, больница

В этих городах Пушилин и Хуснулин осмотрели ход восстановительных работ, чтобы оценить его объём и решить, как вести строительство. Для этого, отмечает Пушилин, требуются нестандартные подходы, поскольку «нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки».

В этих двух городах они посетили больницы. В Волновахе больница не только принимает пациентов: здесь проводятся небольшие хирургические операции. Но некоторые корпуса учреждения придётся отстраивать заново.

Денис Пушилин «Марат Хуснуллин предложил восстановить для врачей многоквартирный дом, который находится рядом с лечебным учреждением».

Он добавил, что в Мариуполе на правом берегу больница не так пострадала, как в Волновахе. Здесь нужно будет провести ремонт кровли, остекление.

Для медиков и волонтёров вице-премьер РФ предложил строить быстровозводимые городки. Помощь пойдёт и из регионов России, и местным жителям будут рабочие места.