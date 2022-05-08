Москва, 8 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден совершила визит на Украину. Это её первый визит в эту страну, передают РИА Новости.

Джо и Джилл Байден

Джилл Байден побывала в пограничном со Словакией районом Украины.

6 мая, первая леди постила Румынию, где навестила военных США 7 мая она встретилась с украинскими беженцами в Румынии.

Как ранее сообщало,ИА REGNUM первая леди США Джилл Байден посетит с официальным визитом в Румынию и Словакию.

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