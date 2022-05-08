Донецк, 8 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Ещё 145 беженцев эвакуировали из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«В течение дня 8 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 145 человек, среди них 24 ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что следователи проведут тщательную проверку эпизодов преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе.