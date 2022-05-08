8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Куликов, , 23:07 — REGNUM В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне под Волгоградом на аэродроме «Средняя Ахтуба» и над акваторией реки Волга впервые прошли Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы.

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

В борьбе за кубок приняли участие 24 спортсмена из десяти регионов России. Соревнования прошли в двух классах: «реактивные самолеты» (на Л-29) и «поршневые самолеты» (на Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29).

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Как отмечают организаторы, все самолеты зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж.

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Авиационные гонки на Кубок Великой Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Победитель и призеры. Поршневой класс

Сергей Гуров, представляющий Московскую область, выиграл Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы с результатом 1.08.32 секунды.

Второе место занял пилот Владимир Ильинский из Тульской области, который преодолел трассу за 1.10.44 секунды. Тройку сильнейших с результатом 1.11.13 секунд замкнул Александр Васильев, выступающий за Московскую область.

Победитель и призеры. Реактивный класс.

Владимир Москаленко, представляющий Краснодарский край, выиграл Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы с результатом 1.30.61 секунда.

Второе место занял пилот из Московской области Антон Вареха, который преодолел трассу за 1.31.56 секунд. Тройку сильнейших с результатом 1.52.38 секунд замкнул Владимир Роднищев, выступающий за Краснодарский край.