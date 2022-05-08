Курган, 8 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Кургане завершено расследование уголовных дел в отношении трёх граждан, давших взятку медицинскому работнику за выдачу подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

По данным следствия, в 2021 году курганцы передали взятки в размере от 12 до 20 тысяч рублей должностному лицу медучреждения, уполномоченному на выдачу сертификата о вакцинации от коронавируса. Деньги были перечислены на банковскую карту посредника.

Уголовное дело в отношении медработника выделено в отдельное производство. А в отношении получателей липовых справок были возбуждены дела по ч.3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий»). Обвиняемые раскаялись в содеянном, однако суда им не избежать.

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