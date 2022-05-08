Петрозаводск, , 16:44 — REGNUM Стало известно о гибели еще одного уроженца Республики Карелия при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса. Погиб разведчик-радиотелеграфист, рядовой Петр Наумов, уроженец поселка Салми (Питкярантский район Карелии). Об этом сообщил 8 мая глава региона Артур Парфенчиков.

Рядовой Петр Наумов vk.com/aparfenchikov

«Нёс службу по контракту в разведвзводе. Погиб, защищая жителей Донбасса. Вечная память!», — написал Парфенчиков о гибели солдата на своей странице в соцсети.

Он высказал глубокие соболезнования семье и близким погибшего земляка.

С начала спецоперации на Украине глава Карелии сообщил о гибели уже 12 военнослужащих — уроженцев или жителей республики.

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