Петрозаводск, 8 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Стало известно о гибели еще одного уроженца Республики Карелия при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса. Погиб разведчик-радиотелеграфист, рядовой Петр Наумов, уроженец поселка Салми (Питкярантский район Карелии). Об этом сообщил 8 мая глава региона Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Рядовой Петр Наумов

«Нёс службу по контракту в разведвзводе. Погиб, защищая жителей Донбасса. Вечная память!», — написал Парфенчиков о гибели солдата на своей странице в соцсети.

Он высказал глубокие соболезнования семье и близким погибшего земляка.

С начала спецоперации на Украине глава Карелии сообщил о гибели уже 12 военнослужащих — уроженцев или жителей республики.