Донецк, 8 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Ясиноватая снова обстреляли представители ВСУ.