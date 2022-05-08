Лондон, , 16:37 — REGNUM Помогать «народу Украины» намерены власти Британии, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в своём заявлении в день окончания Второй мировой войны 8 мая в Twitter.

Борис Джонсон Chatham House

Поздравляя соотечественников с датой, Джонсон написал, что сейчас подходящее время, чтобы вспомнить о тех, кто не пожалел жизни «за нашу свободу». А также «о тех, кто теперь страдает из-за незаконного вторжения России на Украину».

Борис Джонсон «Наша благодарность и уважение к тем, кто сражался в конфликтах прошлого, укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины в его борьбе».

Он добавил, что считает большой ценностью мир в Европе и высоко ценит тех, кто обеспечил её. Нельзя забыть тех жертв, что были принесены во имя этой свободы, заявляет британский премьер-министр.

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