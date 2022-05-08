Москва, , 16:34 — REGNUM Подразделения из Чеченской Республики, вверенные начальнику Управления Росгвардии по ЧР Шарипу Делимханову, совместно с бойцами ЛНР воины взяли под полный контроль посёлок городского типа Нижнее. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Он отметил, что с взятием Нижнего у российских войск открывается выход на город Лисичанск. В этом украинском городе пока еще орудуют бандеровские отряды.

Кадыров уточнил, что российским войскам досталось много трофеев, которые оставили в своём штабе бандеровцы. В хорошо оборудованных укрытиях они побросали большое количество медикаментов, экипировки и другой одежды.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап спецоперации призвал провести не только на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, но и по всей Украине глава Чечни Рамзан Кадыров.

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