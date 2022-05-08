Москва, , 16:29 — REGNUM Ашот Хачатурянц, как сообщает издание «Чемпионат», по собственному желанию покинет пост главы Российской Премьер-лиги после завершения сезона.

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер Дарья Драй © ИА REGNUM

«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего статусе главы РПЛ», — сообщил один из источников «Чемпионату».

Хачатурянц занимает должность президента Российской Премьер-лиги с октября 2021 года после уходе Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября 2021 года.

Победителем текущего сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 стал санкт-петербургский «Зенит», одержавший после 28-ми сыгранных туров девятнадцать очков и набравший 64 очка.