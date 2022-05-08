Москва, 8 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 8 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:23 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Главное управление МЧС России по г. Москве предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях 8 мая.