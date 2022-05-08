Манчестер, Великобритания, 8 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. 33-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии по футболу Неманья Матич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом 8 мая сообщило издание Daily Star.

Логотип Ювентуса

Текущее соглашение Матича с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает сербского футболиста в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Неманья Матич принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки. Суммарно на поле сербским полузащитник провел 1384 минуты.