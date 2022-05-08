Москва, 8 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Не высоким назвали в Роспотребнадзоре риск попадания в Россию оспы обезьян. Как сообщили 8 мая в пресс-службе ведомства, все необходимые меры по предотвращению завоза этого заболевания предпринимаются.

Обезьяна за решеткой

В ведомстве отмечают, что в Африке оспа обезьян встречается в основном в тропиках. Летальность этого заболевания — от одного до девяти процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 мая, у одного из жителей Британии, вернувшего из Нигерии, выявили заболевание оспой обезьян.