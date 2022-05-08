Москва, 8 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в столице Испании Мадриде состоялась акция «Бессмертный полк». К шествию присоединились несколько сотен человек, передаёт ТАСС.

Photolure «Бессмертный полк»

Участники шествия несли портреты своих родственников и знакомых, сражавшихся в Великой Отечественной войне и в рядах сопротивления против фашизма во время Гражданской войны (1936-1939) в Испании.

Колонна проходила под песни военных лет, всем желающим раздавали георгиевские ленточки. Безопасность участников обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Акция «Бессмертный полк» в 2022 году проходит в Мадриде в седьмой раз.

Как сообщало, в День Победы лаборатория «Гигарама» опубликует масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный акции «Бессмертный полк».

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