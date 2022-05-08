Париж, , 16:22 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти, как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, попал в сферу трансферных интересов каталонской «Барселоны».

Марко Верратти (сс) Jean Francois Fournier Photographe

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время намерено предложить Верратти продлить контракт. Текущее соглашение итальянского футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Марко Верратти принял участие в 21-м туре французской Лиги 1 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил двенадцать желтых карточек.