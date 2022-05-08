Лондон, 8 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» интересуется 25-летним центральным полузащитником сборной Бельгии и лидером «Лестер Сити» Юри Тилемансом. Об этом 8 мая сообщило издание The Sun.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эрик Дир и Юри Тилеманс

По информации источника, «канониры» рассматривают возможность приобретения Тилеманса за 46 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Юри Тилеманс принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.

Тилеманс выступает за «Лестер Сити» с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. Текущее соглашение бельгийца с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года.