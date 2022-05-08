Москва, 8 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Иркутской области действуют восемь природных пожаров. Об этом заявил губернатор области Игорь Кобзев.

(сс) skeeze Лесной пожар

По его словам, лес горит на площади 741 га, ещё восемь пожаров на площади 423 га локализованы.

Сегодня, 8 мая, в течение дня было ликвидировано 16 пожаров на площади 821,5 га. Ранее на территории региона был введён режим ЧС. Он уже показал свою эффективность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье по состоянию на 9:00 местного времени 7 мая зарегистрировано уже девять лесных пожаров на общей площади 307,5 га.

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