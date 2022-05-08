Донецк, 8 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Первая продукция из ДНР будет уже в этом месяце отгружена через порт в Мариуполе, написал 8 мая глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Республика поставит стройматериалы для восстановления Донбасса, сообщил глава ДНР после встречи с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время посещения освобождённого города.

По словам Пушилина, в порту Мариуполя «вовсю кипит работа»: принято свыше 400 сотрудников.

Денис Пушилин «В мае, как и планировалось, через порт будет отгружена первая продукция из республики, для этого предстоит ещё очень много сделать».

Он добавил, что Хуснуллин предложил задействовать порт Мариуполя в качестве транспортного хаба «для огромной номенклатуры всего необходимого для масштабных работ» по восстановлению Донбасса.