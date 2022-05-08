Донецк, 8 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Населенные пункты Гольмовский и Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлениям: 13:55 — населенный пункт Зайцево (северное) — населенный пункт Гольмовский: выпущено семь мин калибром 120 мм; 14:50 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли Луганское из СПГ.