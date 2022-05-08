Москва, , 16:10 — REGNUM Главное управление МЧС России по г. Москве предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях 8 мая, сообщается на сайте ведомства.

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Так, в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14-19 м/с.

Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения, на парковать машины вблизи деревьев, и не оставлять детей без присмотра.

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