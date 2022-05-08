Уфа, 8 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ростовом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Fc-rostov.ru «Ростов»

На восьмой минуте нападающий «желто-синих» Дмитрий Полоз упустил возможность реализовать пенальти. На 85-й минуте защитник хозяев Боян Йокич получил красную карточку.

Составы команд:

«Уфа»: Чичкан, Плиев, Никитин, Йокич, Фищенко, Кабутов (Голубев, 79’), Емельянов (Касинтура, 68’), Урунов, Иванов (Камилов, 53’), Сухов (Журавлев, 54’), Агаларов.

«Ростов»: Бабурин, Сильянов, Осипенко, Лангович (Терентьев, 88’), Мелехин, Байрамян, Глебов, Селява (Щетинин, 32’), Тугарев (Голенков, 46’), Полоз (Мельников, 75’), Комличенко (Мухин, 76’).

«Уфа», набрав 24 очка, осталась на пятнадцатой позиции в зоне вылета. «Ростов» с 35-ю очками укрепился на десятой позиции.