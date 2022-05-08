8 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Азербайджан, Армения и Грузия пока избегают действий, которые могут решительно поссорить их с Россией и привести к тяжелым последствиям для них самих. Они выжидают, чем закончится специальная военная операция на Украине.

Александр Савельев, , 20:16 — REGNUM Закавказье всегда было одним из самых сложных для понимания и управления регионом Российской империи, а потом СССР и постсоветского пространства. На территории в два раза меньше российской Архангельской области в настоящее время расположены 3 бывших советских республики, получившие российское и частично международное признание республики Абхазия и Южная Осетия, а также Нагорный Карабах. Все эти регионы были и до сих пор остаются субъектами кровопролитных военных конфликтов; мирная жизнь, разрушенная в результате краха СССР, до сих пор полностью не налажена.

Григорий Гагарин. Закавказье. Стоянка армянских купцов

Такой «конфликтной плотности», как в Закавказье, не знает ни один регион бывшего СССР. При этом все три республики стали жертвами подъема изнутри националистических настроений. Бывшие не так давно колониальными жертвами Османской империи и Персии, закавказские республики еще в советское время начали продвигать идеи собственной национальной исключительности. Приход к власти недалекого грузинского националиста З. Гамсахурдии, а позже и Саакашвили, предопределил распад грузинской государственности. Абхазы и осетины не согласились считаться людьми второго сорта и после десятилетий напряженной борьбы в 2008 г. обрели государственность.

В Армении процветает собственный национализм: мифы об исключительности армянства и тоска по давно прошедшим временам Великой Армении до сих пор служат идеологической опорой для многих представителей властных структур Еревана. Проигрыш в войне с Азербайджаном 2020 г. не образумил националистов Армении. Растерянное общество не готово отказаться от укорененного в сознании культа национализма. Очередная победа Пашиняна на выборах может показаться нелогичной только тому, кто не знает и не понимает печальную логику развития этой бывшей советской республики. Официальный курс Еревана на прославление гитлеровского пособника Нжде и армянский национализм в своих крайних формах тесно связаны — главный тезис Нжде о тотальном приоритете этнического фактора по признаку крови близок нацистским расовым законам.

Азербайджан не избежал общей участи Закавказья. Только приход к власти в Баку одного из самых сильных лидеров позднесоветского периода — Гейдара Алиева остановил процесс саморазрушения республики. Свержение крайнего азербайджанского националиста Абульфаза Эльчибея обеспечило республике десятилетия мирной жизни и развития. Тем не менее все это время проблема утерянных в ходе первой карабахской войны территорий являлась травмирующим азербайджанское общество фактором. Победа Азербайджана в войне 2020 г., уже названной в Баку Отечественной, привела к всплеску национально-патриотических эмоций вплоть до заявлений руководства с территориальными претензиями на бывшее Эриванское ханство, то есть на собственно армянскую территорию. Существенный вклад Турции в победу Азербайджана, участие турецких воинских подразделений и президента Турции в бакинском параде по итогам второй карабахской войны сделал неизбежным усиление пантюркистского национализма.

Армия Азербайджана Официальное интернет-представительство президента России

Отношения между Арменией, Азербайджаном и Грузией никогда не были безоблачными, между ними до сих пор остаются нерешенные проблемы и даже конфликты. Несмотря на участие этих бывших советских республик в СНГ (Грузия вышла из Содружества после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии), а Армения, кроме СНГ, является членом ЕАЭС и ОДКБ, реальной интеграцией Закавказья занимается не РФ, а Турция.

В Анкаре уже слышны призывы заменить известный со времен Гейдара Алиева лозунг «один народ — два государства» на более откровенный — «один народ, одно государство». Антироссийские, русофобские демонстрации в Баку против размещения в Карабахе наших миротворцев также показали вектор изменений в азербайджанском общественном мнении. Наконец, заявления влиятельных турецких политологов о целесообразности расширения НАТО на Восток (от самой Турции) подразумевает включение в блок всего Закавказья. Сейчас это кажется геополитической фантазией, но уже в среднесрочной перспективе, особенно после окончания мандата действий российских миротворцев в Карабахе, может оказаться реальным стратегическим планом НАТО и Турецкой республики как члена этого блока. Именно так это было воспринято в Абхазии и Южной Осетии: министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о возросших рисках возобновления военного противостояния, а в Южной Осетии рассматривают возможность вхождения республики в состав РФ.

Анкара посредством вовлечения Азербайджана и Грузии в совместные инфраструктурные проекты и инвестиции уже обладает там более серьезным политическим и экономическим влиянием, чем Россия. На очереди Армения. Несмотря на продолжающиеся антиправительственные демонстрации в Ереване, позиции Пашиняна пока выглядят устойчивыми. Видимость жесткости в отношениях с Баку и Ереваном, которая призвана подчеркнуть якобы решительный патриотизм правительства, по мере спада протестной волны неизбежно сменится так называемым «прагматичным» подходом к делимитации границ и строительству транспортных коридоров с доминирующим участием Турции и второстепенным участием России, что сделает неизбежным дальнейшее укрепление позиций Анкары в регионе.

Сохранение у власти Пашиняна означает дальнейший (а в нынешних условиях ведения Западом гибридной войны против России — ускоренный) прозападный, протурецкий и пронатовский дрейф Армении и всего Закавказья. О судьбе Нагорного Карабаха уже сейчас приходится говорить не с Ереваном, а с Баку и Анкарой, которая успешно интегрирует Закавказье в соответствии со своими приоритетами. Карта так называемого тюркского мира, недавно публично продемонстрированная президентом Эрдоганом и включающая территории от Балкан до Китая и в том числе значительные территории РФ, показывает стратегическое видение Анкарой своих планов евразийской интеграции.

Девлет Бахчели и Реджеп Тайип Эрдоган с картой «тюркского мира» Tccb.gov.tr

Закавказье в значительной степени потеряно для России. Формальное участие республик в интеграционных объединениях с Россией дает сторонам возможность «сохранить лицо», но и это с каждым годом дается все сложнее. Не поддержав официально введенные Западом антироссийские санкции, закавказские государства стараются по мере возможностей и не обходить их, чтобы не попасть под удар самим.

Азербайджан, Армения и Грузия пока избегают действий, которые могут решительно поссорить их с Россией и привести к тяжелым последствиям для них самих. Они выжидают, чем закончится специальная военная операция на Украине. Но их симпатии, как и симпатии националистических элит на всем постсоветском пространстве, — на стороне преступного нацистского киевского режима. Их общее происхождение из руин СССР сделало национальный, этнический фактор определяющим в государственном строительстве. Показательно, что закавказские государства моноэтничны: в Азербайджане и Грузии доля «титульной национальности» последние годы составляет около 90%. Рекордсменом является Армения — около 98% ее населения является этническими армянами.

Попустительство России процессам формирования и укрепления на постсоветском пространстве идеологии национально-этнического превосходства и исключительности уже привело к тяжелым последствиям. Осознание этого объективного факта должно привести Москву к пересмотру своей политики в двусторонних и интеграционных отношениях, чтобы занять более прагматичную и решительную позицию, руководствуясь национальными интересами России. Лакировка действительности этим интересам явно не отвечает.

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