Норидж, Великобритания, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» футбольный клуб «Норвич Сити» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

Стартовые составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Сэм Байрэм, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Киран Довелл, Милот Рашица, Якоб Серенсен, Пьерр Лис-Мелу, Теэму Пукки.

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма, Майкл Антонио.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Йан Хассин и Уэйд Смит.