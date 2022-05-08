Москва, , 16:01 — REGNUM Правительство России впервые присудило премии имени Петра Великого отечественным деятелям науки в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Поль Деларош. Пётр Великий. 1838. На картине — Пётр в форме Преображенского полка, подавлявшего бунт

Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин награждён премией за заслуги в области укрепления международного авторитета России. Директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талии Хабриевой премия присвоена за заслуги в сфере укрепления правового государства.

Ещё одну премию получил научный руководитель Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук Геннадий Сакович. Он отмечен за вклад в развитие различных отраслей экономики. Победители премий получат вознаграждение в размере 3 млн рублей, почётный знак и диплом лауреата.

Премия имени Петра Великого учреждена правительство России в связи с празднованием 350-летия со дня рождения императора. В 2022 году премия присуждается впервые, далее награда будет присуждаться один раз в пять лет.