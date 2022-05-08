Финикс , США, 8 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Мексиканский боксёр Сауль Альварес считает, что он победил в поединке с представителем России Дмитрием Биволом, в котором последний защитил свое звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Слова мексиканца на эту тему 8 мая приводит DAZN.

Saul Alvarez – Instagram Сауль Альварес

«Я выиграл бой. Возможно, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определённо не проиграл бой. Мне кажется, я немного устал ближе к финальным раундам, но в целом чувствовал себя хорошо. В общем, не думаю, что проиграл бой. Разве что несколько раундов», — сказал он.

При этом Альварес отметил, что, вероятно, в поединке с Биволом для него стал небольшой проблемой вес, из-за чего он не чувствовал себя в ходе боя хорошо на все 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксер Дмитрий Бивол победил представителя Мексики Сауля Альвареса и успешно защитил свое звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.