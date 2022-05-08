Лестер, Великобритания, 8 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Лестер Сити» — «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Амарти Даниэль, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Айосе Перес, Келечи Ихеаначо, Патсон Дака.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мейсон Холгейт, Йерри Мина, Виталий Миколенко, Шеймус Коулман, Фабиан Делф, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Демарай Грэй, Энтони Гордон, Ришарлисон.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Даниэл Кук | Эдвард Смарт | Давид Кут | Ли Мейсон.