Москва, 8 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. На нескольких десятках фотопанорам будут отчетливо видны те, кто вышел в этот день с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Бессмертный полк

В День Победы лаборатория «Гигарама» опубликует масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный акции «Бессмертный полк».

После завершения акции на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно будет рассмотреть шествие по Красной площади — с первых его минут и до окончания. Отчетливо будут видны лица тех, кто вышел в этот день с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Ставший уже традиционным онлайн-проект в этом году будет реализован по инновационной технологии, специально разработанной веб-лабораторией. Новый метод позволит повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и его публикации в интернете. Прежде съемку осуществляли одной камерой, и при сшивании отдельных кадров в единое полотно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты панорам будут снимать одномоментно. Для этого был создан уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.

В 2022 году проект «Армия памяти» реализуется уже в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом уникальном фотодокументе, который впервые объединен с проектами 2018 и 2019 годов.