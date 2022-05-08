Лондон, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Габриэл, Роб Холдинг, Седрик Суареш, Такэхиро Томиясу, Мохаммед эль-Ненни, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриел Мартинелли, Эдуард Нкетиа.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Робин Кох, Диего Льоренте, Хуниор Фирпо, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Джо Гельхардт, Даниэль Джеймс, Рафинья.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Гарри Леннард и Марк Перри. Резервный арбитр — Андре Марринер.