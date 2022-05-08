Тула, , 15:48 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Михаил Левашов, Игорь Смольников, Артем Сокол, Данил Степанов, Максим Кайнов, Сергей Ткачев, Аяз Гулиев, Георги Костадинов, Кингс Кангва, Эванс Кангва, Евгений Марков.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Дмитрий Пивоваров, Олег Исаенко, Эдуард Сперцян, Ираклий Манелов, Вячеслав Литвинов, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Алекс Мацукатов, Алексей Ионов.

В последний раз «Краснодар» и «Арсенал» играли между собой 15 августа 2021 года в матче четвертого тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой «быков» со счетом 3:2.