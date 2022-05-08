Специа, Италия, , 15:45 — REGNUM Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» уверенно обыграл команду «Специя» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра состоялась на поле стадиона «Альберто Пикко» в Специи и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей голы забили колумбийский нападающий Луис Мурьель (16-я минута), албанский защитник Берат Джимсити (73-я) и хорватский полузащитник Марио Пашалич (87-я).

Автором единственного забитого мяча «Специи» стал форвард Даньеле Верде (30-я) минута.

Российский форвард «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку своей команды на матч, однако так и не вышел на игровое поле.

Отметим, по итогам встречи в активе «Аталанты» стало 59 очков, что позволило ее подняться на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Специи» 33 очка и шестнадцатая строчка.