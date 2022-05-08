Владивосток, , 15:36 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с тремя хоккеистами. Об этом 8 мая сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Уточняется, что руководство команды из Владивостока заключило контракты сроком на один год с форвардами Антоном Берлёвым и Святославом Гребенщиковым, а также подписало пробное соглашение с защитником Русланом Ибатуллиным.

Отметим, Антон Берлёв в прошлом сезоне играл в немецком клубе «Крефельд», приняв участие в 46 матчах чемпионата Германии и набрав в них 14 (пять шайб + девять голевых пасов) очков. Святослав Гребенщиков в минувшем сезоне играл в четырех клубах и закончил его в хабаровском «Амуре», сыграв в 24 матчах и набрав в них восемь (три шайбы + пять голевых передач) очков. Руслан Ибатуллин в КХЛ провел 18 матчей за «Адмирал» в сезоне 2019/2020, а в сезоне 2021/2022 выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.