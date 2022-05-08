Москва, , 15:34 — REGNUM Средняя цена подержанного автомобиля в России в мае снизилась на 18% относительно пиковых значений в марте. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Дром».

Авторынок Vladtime.ru

По данным портала «Дром», агрегирующего предложения о продаже подержанных авто, 4 мая средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 945 тыс. рублей. С начала года цены на вторичном рынке выросли на 17%.

Отмечается, что в апреле по количеству предложений рынок подержанных автомобилей вернулся к уровню начала февраля. При этом спрос на авто с пробегом упал на 15%.

Дилерские центры также зафиксировали снижение средней стоимости подержанных авто. Генеральный директор центра Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что в апреле в сравнении с мартом автомобили подешевели в среднем на 15%. Мигаль объяснил, что этому способствовала стабилизация цен на рынке новых автомобилей.

Глава ижевского автосалона «Кит» Никита Пантюхин также отметил снижение цен на автомобили с пробегом на 10-15% в сравнении с мартом. Он добавил, что в апреле и мае также наблюдается резкое снижение спроса на подержанные автомобили.