Тюмень, , 15:30 — REGNUM В Тюмени экстренные службы днём 8 мая перекрыли автовокзал. Об этом сообщает Megatyumen.ru

Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Полицейские, кинологи с собаками обследовали вокзал и при этом никого не пускали внутрь здания. Источник издания в силовых ведомствах пояснил, что подозрительных предметов не обнаружено. Однако причины проверки автовокзала названы не были.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке три дня подряд в школах ищут бомбы из-за ложных сообщений о минировании.

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