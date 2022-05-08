Москва, 8 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Новым главным тренером женской волейбольной сборной России станет сербский специалист Зоран Терзич. Об этом 8 мая сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

(сс) TaniaVdB Волейбол

«Такое решение принял президиум. Мы еще в январе–феврале этого года подписали с ним соглашение. Он готов работать», — приводит его слова ТАСС.

При этом 55-летний специалист из Сербии сменит на этом посту итальянца Серджио Бузато, под руководством которого российские волейболистки в 2021 году дошли до четвертьфинала Олимпиады в Токио.

Отметим, Зоран Терзич с 2002 года является главным тренером женской волейбольной сборной Сербии, и команда под его руководством стала чемпионом мира (2018), трехкратным чемпионом Европы (2011, 2017, 2019), а также серебряным (2016) и бронзовым (2020) призером Олимпийских игр.