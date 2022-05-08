Салехард, , 15:18 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 мая за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Выздоровели за сутки 19 ямальцев. Заразился коронавирусом 17 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 8 мая зарегистрировано 136 745 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 316 человек, 1040 скончались.

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