Салехард, 8 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 мая за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

Выздоровели за сутки 19 ямальцев. Заразился коронавирусом 17 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 8 мая зарегистрировано 136 745 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 316 человек, 1040 скончались.