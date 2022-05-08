Севастополь, , 15:16 — REGNUM В период с 12 апреля по 8 мая Федерация независимых профсоюзов России провела Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!» в поддержку России, Президента Российской Федерации Владимира Путина и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Севастополь ФНПР

Старт автопробега был дан 12 апреля во Владивостоке и завершается в воскресенье, 8 мая, в Городе-герое Севастополе. Участниками автопробега и многочисленных митингов стали тысячи профсоюзных активистов, представители патриотических молодёжных, и ветеранских организаций в 75 регионах страны.

Общее число участников автопробега составило свыше 51 тысячи человек и около 8,5 тысяч автомобилей.

Наиболее массовые мероприятия прошли в Хабаровске (1200 машин, свыше 3 тыс. человек), Улан-Удэ, Иркутске, Кургане, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Керчи.

1 мая в Москве состоялся парад-проезд профсоюзной колонны по Садовому кольцу, мимо посольства США, на Поклонную гору. К участникам пробега присоединились сотни машин москвичей с Российскими флагами, на тротуарах колонну приветствовали тысячи жителей столицы. У Вечного огня на Поклонной горе экипажи возложили гирлянду и цветы в память о великом подвиге народа, победившего нацизм.

Основными лозунгами профсоюзной акции стали «Za мир! Труд! Май!», «Zа Президента», «Своих не бросаем», «Zа мир без нацизма».

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