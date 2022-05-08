Бейрут, 8 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В центре столицы Ливана — Бейрута — 8 мая состоялась акция «Бессмертный полк», проходившая в сопровождении оркестра, в которой приняли участие сотни российских соотечественников и ливанских граждан.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Как уточняет РИА Новости, участники мероприятия несли портреты своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также красные знамена и прошли от посольства России в Бейруте до «Русского дома».

При этом во главе колонны «Бессмертного полка» двигался автомобиль с копией Знамени Победы, из которого звучала музыка времен войны, а в конце шествия двигался духовой оркестр. Акция была организована при поддержке представительства Россотрудничества, посольства России, а также ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в кузбасском Белово школьники и педагоги вышивают на полотне имена героев Великой Отечественной войны.