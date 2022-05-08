Новосибирск, 8 мая 2022, 15:13 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 549 пациентов, в том числе девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 98 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 68 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.
Всего в регионе зарегистрировано 256 960 случаев заражения коронавирусом, 250 018 пациентов выздоровели, умерли 5639 человек.