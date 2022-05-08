Новосибирск, , 15:13 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 549 пациентов, в том числе девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 81 новый носитель коронавируса. За это же время 98 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 68 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 960 случаев заражения коронавирусом, 250 018 пациентов выздоровели, умерли 5639 человек.