Кемерово, 8 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Новокузнецке праздничный салют в честь Дня Победы состоится в 22:00 (время местное). Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

olga-friend0 Салют

«Его можно посмотреть с набережной на ул. Транспортная», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что в связи с проведением праздничного салюта С 20:00 до 22:30)время местное) будет временно прекращено движение транспортных средств на некоторых улицах.