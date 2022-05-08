В Москва прошла торжественная церемония профилактики Вечного огня
Москва, 8 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Вечный огонь — главный символ памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны. 8 мая 2022 года исполнилось 55 лет со дня зажжения священного пламени на мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. В день 55-летия Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце», реализуемого при поддержке Правительства Москвы совместно с АО «МОСГАЗ», по случаю юбилейной даты провело торжественную церемонию профилактики Вечного огня с реконструкцией исторических событий 1967 года.
8 мая 1967 года, спустя пять месяцев после создания мемориала «Могила Неизвестного Солдата», генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев впервые зажег священное пламя в Александровском саду в Москве. За день до этого 7 мая 1967 года от пламени Вечного огня на Марсовом поле был зажжен факел, который доставили в Москву по эстафете. Почетное право принять факел было предоставлено Герою Советского Союза, легендарному летчику Алексею Маресьеву. В торжественной обстановке Алексей Маресьев передал факел Леониду Брежневу, который впервые зажег огонь на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.
Со дня зажжения сохранность Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ». Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, разработанную с участием специалистов МОСГАЗа. Рассчитана она на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. На мемориале специалисты газового хозяйства регулярно проводят профилактические работы и обеспечивают поддержание огня. Во время проведения работ звезду мемориального комплекса снимают с ее обычного места, чтобы проверить работоспособность запальников. Для всего коллектива АО «МОСГАЗ» Вечный огонь в Александровском саду — Пост №1, а проведение профилактических работ — почетная миссия, доверенная самым опытным специалистам.
Ведущими юбилейной церемонии профилактики стали советский и российский диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и советский и российский диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, заслуженный артист России Евгений Кочергин.
Перед началом технического обслуживания военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка зажег факел от пламени Вечного огня и передал его заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Бирюкову и ветерану Великой Отечественной войны Николаю Морозову. Факел принял генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Александр Матовников, который перенес пламя на временную горелку, установленную на бронетранспортере. Именно так в 1967 году приехал в Москву Вечный огонь. Временная горелка — уменьшенная копия основной.
После завершения профилактических работ на основной горелке военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка зажег от пламени временной горелки, установленной на БТР, факел и доставил его к мемориалу, передав первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне, Герою Российской Федерации Андрею Красову, который вернул пламя на почетное место.
В ходе церемонии прошла акция «Возвращаем имена»: активисты «Поискового движения России» зачитали имена 17 защитников Отечества, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Их останки были обнаружены в ходе Вахты Памяти в 2022 году, и сейчас поисковики разыскивают семьи бойцов, чтобы рассказать им о боевом пути и последних днях героев.