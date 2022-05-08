Канны, Франция, 8 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Организаторы Каннского кинофестиваля отказали в аккредитации российским журналистам, которые освещали мероприятие в предыдущие годы. Об этом сообщает портал The Wrap со ссылкой на слова двух журналистов из России.

karel leermans Золотая пальмовая ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля

По данным портала, руководитель пресс-службы фестиваля Агнес Леруа сообщила российским журналистам об отказе в аккредитации за десять дней до начала смотра. В электронном письме The Wrap Леруа заявила, что аккредитацию получили только представители тех СМИ, чья позиция по событиям на Украине совпадает с позицией Каннского фестиваля. Ранее организаторы Каннского фестиваля заявили, что не допустят к участию российские делегации, связанные с правительством.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в комментарии «Газете. Ru» назвал недопустимым такое поведение организаторов кинофестиваля. Он подчеркнул, что организаторы не имеют права требовать политических высказываний от журналистов, занимающихся культурой и кинематографом.

«К сожалению, подобные позиции сейчас присутствуют во многих странах Запада и это одно из проявлений русофобии», — подытожил Соловьёв.