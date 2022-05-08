Кемерово, 8 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области в период с 9 по 11 мая в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

При этом в Промышленновском районе в эти дни ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В Кузбассе завтра, 9 мая, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дымки, туман, ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью 0…-5 °C, местами 0…+5 °C, днём +12…+17 °C, местами +6…+11 °C.