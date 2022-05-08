Кемерово, 8 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. С каждым пострадавшим о пожаров в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области будут работать индивидуально. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Сейчас главное для нас — помочь людям, решить проблемы с жильём у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку», — сказал Цивилёв во время встречи с пострадавшими сегодня, 8 мая.

Так, с 13 мая каждая пострадавшая семья получит экстренные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Их можно потратить на вещи первой необходимости.

Сейчас в регионе создана рабочая группа, в которую входят члены парламента, представители регионального минстроя и прокуратуры. В течение 10 рабочих дней будет разработан и проведён новый региональный закон для обеспечения жильём людей, которые потеряли имущество в результате чрезвычайной ситуации.