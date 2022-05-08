Белово, Кемеровская область, 8 мая 2022, 14:46 — REGNUM В кузбасском Белово школьники и педагоги вышивают на полотне имена героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
Отмечается, что всего будет нанесено более шести тысяч фамилий, их пронесут на шествии «Бессмертного полка» 9 мая.
Ранее и сообщало, что в Кемеровской области в 2022 году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в традиционном формате.
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